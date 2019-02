(ANSA) – BAGHDAD, 26 FEB – I combattenti francesi dell’Isis che dalla Siria sono stati consegnati all’Iraq subiranno un processo in Iraq, dove probabilmente saranno condannati a morte e giustiziati per impiccagione. Lo ha detto il presidente iracheno Barham Saleh, in visita a Parigi. Negli ultimi giorni, fonti di stampa avevano affermato che una ventina di jihadisti di nazionalità francese erano stati consegnati alle autorità irachene dalle forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti nella Siria sud-orientale al confine con l’Iraq.