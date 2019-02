(ANSA) – PARIGI, 26 FEB – Il Consiglio d’Europa chiede alla Francia di sospendere l’uso dei cosiddetti flash-ball, o Lbd, le armi non letali date in dotazione alla polizia francese che in questi ultimi mesi hanno causato numerosi feriti durante le manifestazioni dei gilet gialli. L’appello è contenuto in un documento rivolto al governo del presidente Emmanuel Macron dalla commissaria ai diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic.