(ANSA) – PECHINO, 26 FEB – La Cina sollecita India e Pakistan “a esercitare moderazione” dopo il blitz aereo di New Delhi sui ribelli del Kashmir in territorio pachistano, in risposta all’attentato suicida del 14 febbraio rivendicato dai terroristi islamici di Jaish-e-Mohammad e costato la vita a 46 soldati indiani. “Speriamo che sia India sia Pakistan possano esercitare moderazione e adottare le azioni che aiutino a stabilizzare la situazione nella regione e a migliorare i rapporti reciproci”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang.