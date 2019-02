CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi” Tezeta Abraham, attrice di origini etiopiche, che interpreta Francesca Scuccimarra nella fiction “E’ arrivata la felicità”, è la prima ospite di Monica Marangoni, accompagnata in questa puntata dal Maestro Palatresi al pianoforte.

Poi è la volta di Awanagana, al secolo Antonio Costantini, musicista, conduttore radiofonico e televisivo, voce storica di Radio Monte Carlo. Con Maria Cristina Zoppa di Rai Radio Live torniamo al Festival di Sanremo, per gustarci un po’ di duetti.

Ci parlano, poi, dei loro progetti artistici Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni, due giovani toscani premiati a Los Angeles come eccellenze italiane nell’arte. Restiamo nel mondo dell’arte contemporanea con l’artista napoletana “Roxy in the box”, alias Rosaria Bosso, vulcano di idee e di simpatia, che spazia dalla pittura alle videoinstallazioni, alla street art. Chiude la giornalista e autrice di graphic novel Cinzia Leone, che presenta il suo ultimo romanzo: “Ti rubo la vita”.

Per le Storie dal Mondo, si va a San Francisco per conoscere il siciliano Nino Musco, dj e produttore musicale. Poi in Canada, a Vaughan, per conoscere Maurizio Bevilacqua, sindaco di origine italiana di questa città.

