(ANSA) – BRESCIA, 26 FEB – I sostituti procuratori di Brescia Antonio Bassolino e Donato Greco hanno chiuso l’inchiesta per omicidio colposo in merito alla scomparsa di Iuschra Gazi, la bambina di 11 anni di origini bengalesi affetta da autismo scomparsa nei boschi di Serle, nel Bresciano lo scorso 19 luglio durante una gita con altri ragazzini disabili. L’inchiesta è stata chiusa con un solo indagato, ovvero l’educatrice della Fondazione bresciana assistenza psicodisabili che quella mattina stava seguendo la bambina che si è allontanata durante una passeggiata. L’indagata avrà ora 20 giorni di tempo per presentare memoria scritta o farsi interrogare.