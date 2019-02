(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini al torneo Atp di Dubai (ricco montepremi di 2.736.845 dollari). Il 22enne romano, numero 56 del ranking mondiale, reduce dagli ottavi a Marsiglia, ha ceduto 2-6 7-5 7-5, in un’ora e 52 minuti di gioco, allo statunitense Denis Kudla, numero 68 Atp, che si è imposto per la terza volta in quattro sfide con l’azzurro. E va fuori anche Thomas Fabbiano, battuto in tre set (3-6 6-3 6-2) dallo spagnolo Fernando Verdasco che domani affronterà al secondo turno Roger Federer (che ha superato all’esordio Philipp Kohlschreiber, numero 31 del ranking mondiale). Il campione svizzero, che ha già vinto otto volte il torneo di Dubai, si è aggiudicato tutti e 6 i precedenti con Verdasco: l’ultima volta i due si sono affrontati proprio a Dubai, negli ottavi del 2016.