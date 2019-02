(ANSA) – ISLAMABAD, 26 FEB – Il governo pakistano denuncia il blitz dell’India in Kashmir: “Un’azione condotta per finalità di politica interna che mette a rischio la pace regionale”, si legge in una nota al termine di una riunione del comitato di sicurezza nazionale presieduta dal premier Imran Khan. In cui si afferma che “l’India ha compiuto un’aggressione gratuita a cui il Pakistan risponderà quando e dove riterrà opportuno”. Khan ha convocato per domani una riunione del Parlamento. L’India aveva detto in precedenza che nel raid nel Kashmir in territorio pachistano, erano stati uccisi “un gran numero” di ribelli ma nessun civile. Per il Pakistan, invece, “ancora una volta il governo indiano ha fatto ricorso ad un’affermazione egoistica, spericolata e falsa per consumo interno a fini elettorali”. E la zona dell’attacco “è aperta al mondo per verificare la situazione sul terreno”.