(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Sulla candidatura di Torino per ospitare le Atp Finals di tennis e il relativo rifiuto del governo di prestare le garanzie finanziarie necessarie “c’è un problema che mi sembra esclusivamente di carattere politico”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta nazionale a Palazzo H. “Nel momento in cui è stata presa la decisione politica – sottolinea il capo dello sport italiano – è chiaro che il governo non darà le garanzie finanziarie per la candidatura olimpica del 2026, se non si supera questo impasse non passerà mai niente”. Sul ruolo svolto dal Coni, Malagò evidenzia: “Noi avevamo solo un ruolo tecnico assolto, a detta di tutti e in particolare della sindaca Appendino, in un modo esemplare e ineccepibile. E questo è anche il motivo per cui siamo nella short list. Noi non ci tiriamo indietro, siamo sempre a supporto dei progetti sportivi, poi ci sono questioni di pertinenza politica e su questo non posso aggiungere altro”.