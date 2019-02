(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Omaggio a sorpresa e emozioni a non finire questa notte in casa dei Clippers, dove si giocava la sfida, vinta dai padroni di casa, contro i Mavericks. A pochi secondi dalla fine infatti, il tecnico dei californiani Rivers ha chiesto un time out e poi, invece di arringare i suoi, ha preso un microfono e ha detto in tono solenne: “uno dei più forti di sempre, Dirk Nowitzki”, indicando il lungo tedesco dei Mavericks fermo alla lunetta per un tiro libero. Un omaggio a sorpresa al campione tedesco, 7/o più grande marcatore di sempre. Un gesto inaspettato che ha stupito l’interessato mentre l’intero palazzo dello sport in piedi gli tributava un lungo applauso. Nowitzki non è solo un campione, forte dei suoi 31.340 punti segnati in 20 di Nba, e il 4/o per numero di partite giocate, ma è anche una bandiera dei Mavericks con i quali ha percorso tutta la sua parabola sportiva; a fine stagione lascerà il club, ma il campione -che il 19 giugno compirà 41 anni- non ha ancora detto se per ritirarsi o per andare altrove.