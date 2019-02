(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “Siamo tutti uniti con l’obiettivo di vincere domani, Bale e tutti gli altri”. L’allenatore del Real Madrid, Santiago Solari, cerca di smorzare le polemiche sul recente comportamento del gallese nella conferenza stampa alla vigilia del ‘Clasico’ di domani al Santiago Bernabeu, valido come semifinale di ritorno della Coppa del Re. Real e Barcellona – che si troveranno di nuovo in campionato sabato, ancora nella capitale – hanno pareggiato 1-1 all’andata e i loro duelli, sottolinea il tecnico argentino, “fanno della Spagna la capitale mondiale del calcio”. “La nostra attenzione, l’attenzione di tutti è sulla partita. Siamo tutti uniti verso obiettivo molto chiaro: raggiungere la finale. Per arrivare fin qui abbiamo lavorato molto duramente”. Nessuna anticipazione in merito alla formazione, che dovrebbe escludere anche questa volta dai titolari il gallese.