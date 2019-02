(ANSA) – FIRENZE, 26 FEB – ”Non credo che l’arbitro Doveri si farà condizionare dalle polemiche seguite alla gara con l’Inter. E comunque se n’è parlato un po’ a caso, l’uso della Var è stato criticato solo in una direzione…”. Si toglie più di un sassolino Stefano Pioli aspettando la semifinale d’andata di Coppa Italia domani contro l’Atalanta. ”Non vorrei tornare a parlare del rigore assegnatoci contro a San Siro per un tocco di polpastrello – ha ironizzato il tecnico viola – fermo restando che anche allora intervenne la Var e l’Inter si presa due punti in più. Aggiungo però che senza la tecnologia allora i nerazzurri l’altra sera non avrebbero usufruito del rigore del 3-1 e sarebbe stato convalidato il gol di Biraghi e la gara sarebbe finita 2-2… In ogni caso se fossi preoccupato per un possibile condizionamento della classe arbitrale significherebbe screditarne la serietà e la professionalità. Dovremmo tutti abbassare un po’ i toni e dato che c’è non mettere in discussione l’utilizzo della Var”.