(ANSA) – ROMA, 26 FEB – L’Italia è d’oro ai mondiali di sci juniores. Alex Vinatzer, che in questa stagione ha vinto anche in Coppa Europa, è il nuovo campione iridato di slalom: in Val di Fassa, il 19enne di Bolzano – forte dell’argento conquistato l’anno scorso a Davos – nella prima manche ha dato oltre un secondo a tutti, nella seconda ha attaccato ancora nonostante il vantaggio e alla fine ha chiuso con 1″38 sullo statunitense Benjamin Ritchie (argento) e 1″46 sul belga Sam Maes (bronzo). Un risultato così mancava all’Italia da vent’anni, quando nel 1999 Max Blardone vinse lo slalom di Pra Loup. Vinatzer era stato convocato per le Olimpiadi l’anno scorso, ha cominciato questa stagione vincendo a Levi in Coppa Europa, ed è stato protagonista assoluto del bronzo ai mondiali di Aare nel team event di parallelo. “Ho sentito il ritmo e ho vinto: sono contentissimo. L’anno prossimo più alti che bassi per essere nella top 10 di Coppa del mondo” le parole del campione azzurro.