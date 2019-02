(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 6/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata (e ammonito) Duncan (Sassuolo). Fra i calciatori non espulsi sono stati squalificati per una giornata Deiola (Cagliari), Ekdal (Sampdoria), Hetemaj (Chievo) e Pulgar (Bologna). Ammenda di 5 mila euro al Frosinone, per lancio di oggetti in campo, e di 3 mila euro al Sassuolo, per la presenza di una persona non autorizzata negli spogliatoi che ha ingiuriato l’arbitro.