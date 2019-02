(ANSA) – ROMA, 26 FEB – La Brexit danneggerebbe sicuramente il sistema sanitario nazionale britannico (Nhs), ma lo scenario peggiore sarebbe quello di un ‘no deal’. Lo scrivono diversi esperti in un editoriale su Lancet, in cui individuano diverse aree a rischio, dal reclutamento del personale all’approvvigionamento dei farmaci. Nella loro analisi gli autori hanno esaminato i quattro possibili scenari che si profilano per la Brexit, dal ‘no deal’ all’accordo raggiunto con la Ue ma non ratificato, passando per dei trattati ‘intermedi’, e le possibili ripercussioni su quindici aspetti del sistema sanitario britannico. In caso di mancato accordo, secondo l’articolo su Lancet, si avrebbero le conseguenze peggiori, ad esempio con il serio rischio di carenze di farmaci per la mancanza di accordi doganali, ma anche problemi nel reclutamento del personale dall’estero o il pericolo di dover aspettare tempi lunghi per l’arrivo di nuove medicine per effetto dell’uscita dall’Ema.