(ANSA) – ROMA, 26 FEB La Nazionale italiana di basket parteciperà al prossimo Mondiale (Cina, 31 agosto-15 settembre). Per gli azzurri sarà la nona partecipazione, anche se avrebbero potuto essere di più viste le due rinunce, nel 1950 e nel 1954 per vari motivi. Tempi lontani. L’ultima volta in una rassegna iridata risale al 2006 (in campo c’era anche Marco Belinelli), quando l’Italia fu ammessa tramite wild card. Ancora prima, nel 1998 in Grecia, la qualificazione fu acquisita sul campo l’anno precedente con la medaglia di argento all’EuroBasket ’97 a Barcellona. Molto soddisfatto il presidente Fip Giovanni Petrucci: “Il Mondiale è un traguardo che tutti volevamo raggiungere – dice -. Il basket italiano merita una considerazione migliore di quella che spesso gli viene attribuita. Mi dispiace quando ci etichettano come quelli che vincono per le assenze altrui. Non è affatto così e adesso in Cina affronteremo un’altra sfida per avvicinarci il più possibile a un sogno che negli ultimi anni è risultato solo tale.