(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “E’ una partita importante, un ‘Clasico’ nello stadio Bernabeu è sempre un match complicato. La qualificazione per la finale è aperta e ancora tutta da decidere, ma noi naturalmente speriamo di andare avanti”. Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa della vigilia del ‘Clasico’ in programma al Bernabeu contro il Real Madrid. Il match è valido per la semifinale di ritorno della Coppa del Re e all’andata le due squadre hanno pareggiato 1-1. “Dobbiamo vincere, come facciamo sempre del resto. Sarà una partita attraente e bella per chi la seguirà da fuori, ma noi vogliamo vincere a tutti i costi – aggiunge il tecnico dei blaugrana, che domani festeggia la 100/a panchina con il Barcellona -. Non sapevo di questo compleanno; a maggior ragione cercheremo di vincere. I precedenti favorevoli? Non sono una garanzia per fare bene, in questo campo abbiamo sempre sofferto. Quale dei due ‘Clasicos’ preferirei vincere? Lo dirò domani sera”.