(ANSA) – FIRENZE, 26 FEB – Sull’introduzione di microfono e auricolare per gli arbitri nelle partite di C, “dal 10 marzo si parte in questa direzione. C’è l’esigenza di diminuire la percentuale di errori”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine della presentazione a Firenze di un accordo tra Lega Pro e Fidi Toscana per azioni di supporto a opere di investimento negli stadi in Toscana.