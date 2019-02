(ANSA) – FIRENZE, 26 FEB – Se domani fosse il 24 giugno, ‘deadline’ dell’iscrizione alla prossima Serie C, “la metà dei club sarebbe escluso dal campionato per problemi strutturali”, legati ai rispettivi stadi. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sulla situazione dei club di Lega Pro, a margine della presentazione a Firenze di un accordo tra Lega Pro e Fidi Toscana per azioni di supporto a opere di investimento negli stadi in Toscana. “In questi tre mesi – ha continuato Ghirelli – dobbiamo riuscire a risolvere la stragrande maggioranza dei problemi che abbiamo davanti”. E’ necessario “avere stadi a norma”.