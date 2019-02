(ANSA) – PALERMO, 26 FEB – Il mercantile Hoegh London, adibito al trasporto di automobili, battente bandiera norvegese, lunga 228 metri, proveniente da Tangeri e diretta in Turchia, domenica scorsa, a causa del mare in tempesta, ha richiesto assistenza alla Capitaneria per la sosta in rada nel porto di Pozzallo (Ragusa). Ieri una commissione di militari si è recata a bordo, accertando evidenti danni alle auto trasportate e la presenza di una fessura sulla paratia di sinistra, vicino alla linea di galleggiamento della stiva 3, causata dall’urto del carico nel corso della navigazione, che ha determinato l’entrata di acqua in stiva, provocando lo sbandamento della nave di alcuni gradi a dritta. La Capitaneria ha autorizzato nel pomeriggio di oggi l’entrata in porto del mercantile per le prime riparazioni necessarie, concordate con il Registro di classifica della nave e lo stato di bandiera, per ripristinare stabilità e galleggiabilità, per poi dirigesi verso uno scalo dotato di adeguati cantieri per le definitive riparazioni. (ANSA).