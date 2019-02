(ANSA) – ANCONA, 26 FEB – Due sorelle sarebbero state costrette dai genitori a prostituirsi, quando avevano 14 e 16 anni, con uomini anziani in cambio di denaro e altri regali. Le ragazze, di origine straniera, ora maggiorenni e ospiti di una struttura di accoglienza, si sono costituite parti civili nell’udienza preliminare davanti al gup di Ancona Paola Moscaroli contro otto persone, tra cui i genitori, accusate a vario titolo di reati che vanno dall’induzione alla prostituzione minorile, consumata o tentata, e violenza sessuale. Padre e madre devono rispondere anche di maltrattamenti in famiglia per aver fatto mancare alle figlie idonee condizioni di vita igienico sanitarie e un’educazione, causando sofferenze fisiche e morali. Imputata anche una giovane accusata di avere favorito la prostituzione. Le parti civili chiedono complessivamente 380mila euro di danni agli imputati. La prossima udienza gup si terrà il 9 maggio. I fatti contestati dal pm di Ancona Ruggiero Dicuonzo risalgono al periodo compreso tra agosto e ottobre di quattro anni fa. Le difese dei due uomini, uno accusato anche di violenza sessuale, hanno chiesto il rito abbreviato nel quale tenteranno di dimostrare la loro innocenza. Per gli altri imputati, almeno per ora, si profila un rito ordinario: proveranno a difendersi in udienza con varie argomentazioni. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Urbino iniziarono a indagare dopo una segnalazione, piazzando anche ‘cimici’per intercettare conversazioni in ambienti e al telefono: l’operazione culminò anche in due arresti. Il padre delle vittime è al momento irreperibile. Due imputati che secondo l’accusa avrebbero avuto contatti con le sorelle sostengono di essere stati adescati e di non aver avuto alcuna intenzione di approfittare delle giovani.