(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “Secondo me non c’è questa ipotesi, lo dico con affetto verso Giachetti, Martina e Zingaretti, tutti e tre l’hanno smentita. Mi dichiaro soddisfatto e faccio gli auguri al nuovo segretario”. Così Matteo Renzi, ospote di Porta a Porta ha risposto alla domanda su cosa farebbe se il futuro segretario del Pd facesse un accordo con M5s. “Io sarò leale al nuovo segretario, gli faccio un grande in bocca al lupo e un abbraccio”, ha aggiunto.