(ANSA) – VENEZIA, 26 FEB – Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato stasera a maggioranza il Regolamento di applicazione del “contributo di accesso” al centro storico, la cosiddetta “tassa di sbarco” introdotta per la città lagunare dall’ultima legge di bilancio. Hanno votato a favore 22 su 33 consiglieri presenti, contrari 5; i consiglieri del Partito democratico non hanno partecipato alla votazione. Con lo stesso esito è stata approvata la delibera per l’immediata esecuzione del provvedimento.