(ANSA) – BRUXELLES, 26 FEB – Sta destando polemiche a Bruxelles la notizia che la figlia di Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ‘lavora’ come stagista al Parlamento europeo, in un momento in cui le relazioni fra Mosca e Bruxelles sono contraddistinte da uno scontro politico senza precedenti. L’Ue teme interferenze, in particolare dalla Russia, in vista delle elezioni europee di fine maggio. A renderlo noto è la stessa Eurocamera, che precisa che Elizaveta Peskova, 21 anni, sta conducendo uno stage per conto del deputato francese Aymeric Chauprade, (ex Front national e ora con Les Français Libres), che fa parte del gruppo Efdd, lo stesso dove siedono il M5S. Secondo quanto si apprende, la stagista non avrebbe accesso a informazioni sensibili, e tutta la responsabilità politica del suo operato ricade sul parlamentare che ha deciso di prenderla per uno stage. Chauprade ha precisato che “il Parlamento europeo ha convalidato il contratto” e che “tutte le procedure sono state rispettate”.