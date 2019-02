ROMA. – Un “gilet”, questa volta arancione e non giallo, torna al centro della contesa politica tra gli azzurri di Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Succede che a palazzo Madama mentre si discuteva degli emendamenti al “decretone” su reddito di cittadinanza e quota 100, il senatore forzista Antonio Saccone, abbia fatto riferimento alle precedenti attività lavorative del vicepremier negli stadi, ironizzando sul suo appoggio ai gilet gialli francesi e mostrando quindi in Aula un gilet arancione con la foto del capo M5S e la scritta ‘steward’.

“Mi auguro torni presto al suo lavoro, evitando di portare il Paese in recessione” ha commentato. Un gesto che ha provocato l’immediata reazione della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e dei senatori pentastellati che hanno reagito al grido di “buffone, buffone…” rivolto al senatore.

Molto piccato, anche il vicepremier, che ha replicato a Forza Italia durante una conferenza stampa e poi con un post su Fb. Per dire basta con la “continua denigrazione del M5S come forza incompetente”. E per poi aggiungere: “se una forza di opposizione per denigrare me agita il gilet arancione negli stadi, dico che per me essere stato steward è un orgoglio, come fare il ministro”.

Poi addita il parlamentare come voltagabbana: “lui il gilet, o meglio la casacca, la cambia a seconda della convenienza” dice alludendo ai trascorsi ‘trasversali’ del politico. Saccone prova quindi a gettare acqua sul fuoco: “Io ho lavorato per mantenermi gli studi anche in una catena di fast food e porto con me un ricordo bellissimo. Figurarsi se c’era motivo per offendersi”.

E provano a buttarla sullo scherzo anche i colleghi di Fi: “non riesce proprio a cogliere la goliardia del gesto. Dimostri di sapere incassare col sorriso” lo incita la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini. E per tentare la pace avanzano la loro proposta: un autografo di Di Maio sul gilet arancione con cui lanciare una raccolta fondi da devolvere in beneficienza.