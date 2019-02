(ANSA) – GLASGOW, 26 FEB – Brendan Rodgers lascia il Celtic Glasgow e torna in Inghilterra: è il nuovo allenatore del Leicester, al posto dell’esonerato Claude Puel. L’annuncio è stato dato dalla dirigenza della ‘Foxes’ dopo che, ore prima, il Celtic aveva ufficializzato l’addio a metà stagione del tecnico. Alla guida dei ‘Bhoys’ di Glasgow ha vinto campionato scozzese, Coppa di Scozia e coppa di lega per due anni consecutivi e questa stagione era intenzionato a fare il tris: infatti il Celtic è attualmente primo in campionato, ed è nei quarti della Coppa di Scozia dopo aver vinto quella di lega. Ora però il tecnico ha deciso di accettare l’offerta del Leicester e di tornare quindi in Premier League dopo l’esonero al Liverpool nell’ottobre del 2015. Al suo posto sulla panchina del Celtic andrà Neil Lennon, già manager dei biancoverdi dal 2010 al 2014.