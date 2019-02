(ANSA) – LONDRA, 26 FEB – “Kepa? Non ho ancora deciso se domani giocherà, forse sì o forse no. Ha commesso un grosso errore, per me è finita lì e ci ho parlato. Abbiamo parlato anche tutti insieme, perché ha chiesto scusa allo staff tecnico, ma non è stato abbastanza”. Alla vigilia del derby di campionato contro il Tottenham il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri torna a parlare del suo portiere Kepa Arrizabalaga, che domenica scorsa nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City si è rifiutato di uscire mentre Sarri si apprestava a sostituirlo con Caballero. “Ha chiesto scusa anche ai compagni e al club – aggiunge -. Penso che abbia commesso un grosso sbaglio ma dovremmo andare oltre. Non possiamo mica ucciderlo…”. Ma se Kepa domani non giocasse sarebbe per scelta tecnica o punizione? “Sarà una decisione per il bene del gruppo. Se uno sbaglia ci sono delle conseguenze: se giocherà, deve farsi trovare pronto per giocare. Se la conseguenza di ciò che ha fatto sarà la panchina, dovrà essere pronto ad accomodarvisi”.