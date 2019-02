(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Tutto pronto. La spedizione azzurra decollerà domani, mercoledì 27, destinazione Europei indoor di Glasgow (1-3 marzo). La 3 giorni della rassegna continentale al coperto scatterà venerdì e nella prima giornata saranno già impegnati 14 azzurri (sui 27 convocati). Quello dell’Emirates Arena è il primo appuntamento internazionale di un 2019 che avrà come tappa principale i Mondiali di Doha: il team italiano parte per la Scozia per valorizzare una stagione indoor che ha lasciato buone sensazioni. “Andiamo a Glasgow con un carico di energia positiva, ma con i piedi per terra – le parole del ct azzurro Antonio La Torre -. Mi piacerebbe vedere una spedizione che combatte come ha fatto Claudio Stecchi a Clermont-Ferrand, per migliorarsi di altri 2 centimetri nell’asta fino al 5.80”. Gianmarco Tamberi si presenta con la migliore misura europea dell’anno, il 2.32 degli Assoluti di Ancona: “E’ la punta di diamante di questa spedizione, ma la cosa più importante è che ci sia un Tamberi ritrovato, è un fuoriclasse”.