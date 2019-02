LONDRA. – Temperature record per l’inverno britannico nel Regno Unito: in particolare a Londra dove per il secondo giorno di seguito è stato registrato un picco senza precedenti da quando esistono le rilevazioni del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale.

La massima più elevata è stata a Kew Gardens, il grande giardino botanico della capitale sulla sponda sud del Tamigi, dove nel primissimo pomeriggio si è sfondata quota 21 (21,2 gradi): più caldo che a Ibiza, nota la Bbc, ricordando che il record precedente risaliva al 1998, 21 anni fa.

Primato assoluto durante questo mese di febbraio pure nel nord dell’isola, nella solitamente rigida Scozia, dove il 21 ad Aboyne, Aberdeenshire, con oltre 18 gradi s’è andati al di là della storica soglia di 17,9 risalente addirittura a 120 anni orsono.

Nella pazza altalena climatica recente, si segnala che solo l’anno passato le temperature avevano raggiunto al contrario la minima più bassa di sempre in Inghilterra: con i -11,7 toccati a febbraio 2018 a Farnborough, Hampshire, a sud di Londra.