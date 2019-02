BRASILIA. – Ogni minuto in Brasile nove donne sono vittima di un qualche tipo di violenza: è quanto emerge da un sondaggio condotto dal Forum brasiliano di pubblica sicurezza. In base allo studio, il 27,4% delle donne intervistate ha detto di aver subito qualche forma di violenza negli ultimi dodici mesi e il 77% ha confessato che l’aggressore era un conoscente. In particolare, il 23,8% degli aggressori erano mariti o coniugi delle vittime, il 21,1% degli attacchi sono stati eseguiti da residenti, il 15,2% da ex mariti, il 7,2% da parte dei genitori, il 6,3 % da amici e il 3% da colleghi di lavoro.

La violenza di genere è un problema che mostra tassi in crescita negli ultimi anni nel paese sudamericano ed è difficile da combattere, dato che solo il 52% delle vittime rende pubblica la propria situazione. Solo il 22% delle donne maltrattate sono state incoraggiate a sporgere denuncia alla polizia, mentre la maggior parte preferisce rivolgersi solo a familiari o amici.

Gli speciali commissariati rivolti alle donne non si sono diffusi come previsto in Brasile, specialmente all’interno del paese, il che contribuisce al basso tasso di denunce formali. Secondo Samira Bene, presidente del Forum, è “possibile” che il numero di donne che non denunciano i loro aggressori sia “superiore” al 52% di coloro che invece sporgono denuncia, a causa del margine di errore previsto dal sondaggio.