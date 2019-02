CARACAS – Con l’obiettivo di definire i convocati per i prossimi impegni della nazionale dal 14 al 17 marzo si svolgerà la prima tappa della stagione 2019 di pattinaggio. Questa prova radunerà i migliori rappresentanti del Venezuela in questa specialità.

Per Wilmer Rojas, presidente della Federación Venezolana de Patinaje (FVP): “L’evento servirá per valutare e definire i convocati per due eventi importanti che si svolgeranno quest’anno: i World Roller Games che si disputeranno in Spagna, a Barcellona (tra il 4 e 14 luglio, ndr) ed i Giochi Panamericani che si svolgeranno a Lima nel mese d’agosto”.

La “Primera Valida Nacional” si disputerà nella pista Edicsa Parra e nel circuito Solimar Vivas del Complesso Sportivo Simón Bolívar a San Antonio, nello estado Táchira. Stando a quanto riferito nel comunicato stampa sono attesi tra i 400-450 sportivi provenienti da diverse zone del Venezuela ed anche dall’estero.

Le regioni che hanno confermato la loro presenza sono: Aragua, Barinas, Guárico, Lara, Mérida, Táchira, Yaracuy e Sucre. Alla “Primera Valida Nacional” sono attesi anche team provenienti dalla Colombia, sopratutto dalla zona del Norte de Santander, regione molto vicina al Venezuela.

(di Fioravante De Simone)