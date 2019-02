(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “E’ mancato solo il gol. I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, di sostanza. Giocavamo contro la squadra più in forma della serie A e non abbiamo concesso una parata a Strakosha. Questo è di buon auspicio anche se dovevamo segnare. Ma dovevamo pareggiare va bene lo 0-0”. Così Simone Inzaghi commenta il pareggio senza reti fra Lazio e Milan nella semifinale di Coppa Italia. Cosa pensa il tecnico della prova di Acerbi, che ha arginato Piatek? “A parte Acerbi penso che anche Bastos, Patric e i quinti di centrocampo hanno fatto una partita attenta – risponde il tecnico laziale -. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Non dimentichiamo che di fronte avevamo tanta qualità ma siamo stati bravi a limitarli bene. E’ mancata la ciliegina del gol”. In campo si è vista solo la Lazio? “Il Milan è la squadra più in forma in Italia in questo momento – risponde – ma siamo stati bravi a far sì che i rossoneri facessero poco. Peccato non aver trovato il gol. Milan rinunciatario? Io penso che sia più merito della Lazio”.