(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “Dal punto di vista qualitativo abbiamo fatto un passo indietro. A livello difensivo abbiamo fatto molto bene, la Lazio ha giocato sui nostri errori. Abbiamo sbagliato tanto però era la partita che dovevamo fare”. Così Rino Gattuso, tecnico del Milan intervistato da RaiSport dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. “Nella fase difensiva siamo stati bravi – aggiunge -, potevamo fare meglio negli ultimi 30 metri. Piatek servito poco? No, non è stato mai servito. Abbiamo sempre cercato palla lunga. Correa andava sempre su Bakayoko e passavamo sempre da lui, invece dovevamo andare sulle mezzali”. Secondo il suo allenatore, il Milan ha “palleggiato in maniera non corretta sbagliando tantissimo. La Lazio è sempre in salute, sembra che non ti fa male ma poi bisogna stare attenti”.