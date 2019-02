(ANSA) – VENEZIA, 27 FEB – Dopo ‘la tassa di sbarco’, approvata ieri sera dall’assemblea di Ca’ Farsetti, il Consiglio comunale di Venezia ha confermato anche la creazione di una ztl a pagamento per le auto private in ingresso lungo il Ponte della Libertà. Misura che dovrebbe disincentivare chi volesse ‘aggirare’ il contributo di sbarco previsto per tutti gli altri vettori (navi, treni, lancioni), arrivando con l’auto al terminal di Piazzale Roma. Il Consiglio ha approvato con 21 voti favorevoli (6 i consiglieri non votanti) la delibera per istituire una “zona a traffico limitato per veicoli a motore in accesso a Venezia Centro storico”. Il documento spiega che ci sarà una tariffazione per gli accessi alla città antica “che avvengono con mezzi motorizzati privati, al fine di preservare il patrimonio storico e ambientale della laguna”. La delibera dà mandato alla Giunta di approvare le tariffe, e gli atti per realizzare un sistema telematico di pagamento delle e di controllo elettronico degli accessi alla ztl.