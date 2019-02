(ANSA) – PECHINO, 27 FEB – Donald Trump e Kim Jong-un avranno in serata un incontro di circa due ore, prima occasione per un round negoziale ai massimi livelli sulla denuclearizzarione, sul miglioramento dei rapporti bilaterali e sulla pace duratura. In base alle indicazioni fornite dalla Casa Bianca, i due leader arriveranno all’hotel Sofitel Legend Metropole Hanoi intorno alle 18:30 (le 12:30 in Italia), tenendo un meeting ‘one-on-one’ di 20 minuti, prima della ‘social dinner’ aperta ai più stretti collaboratori della durata di in un’ora e 35 minuti.