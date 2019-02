(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Turno ridotto in Nba questa notte. Si sono giocate soltanto tre partite. Denver ha vinto la sfida di alta classifica a ovest contro Oklahoma per 121-112 e si conferma la seconda forza della Western alle spalle Vittoria sonante dei Toronto Raptors su Boston per 118-95. Per i Celtics è la terza sconfitta consecutiva e si allontana dal quarto posto nella Eastern Conference. Grande prestazione di Nikola Jokic, che firma 36 punti 10 assist e 9 rimbalzi. Per Oklahoma in evidenza Paul George con 25 punti e Russell Westbrook con 22 (più 14 rimbalzi e 9 assist), ma insufficienti a ribaltare il risultato finale. Infine vittoria anche per i New York Knicks con il punteggio di 108-103 su Orlando Magic che scivola al nono posto ed è una brutta notizia in chiave playoff. In classifica, a est comandano i Bucks seguiti dai Raptors; a ovest i Warriors seguiti dai Nuggets. (ANSA).