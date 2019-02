(ANSA) – AOSTA, 27 FEB – Cresce la preoccupazione per la sorte dell’alpinista laziale Daniele Nardi, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Assieme all’inglese Tom Ballard è impegnato nella scalata invernale del Nanga Parbat, in Pakistan. I due nell’ultima comunicazione hanno detto di essere a campo 4, a 6.000 metri di quota, sulla via dello Sperone Mummery. “Oggi il tempo è buono sul Nanga Parbat – scrive su facebook lo staff di Nardi – ma dal campo base non riescono ad avvistare Daniele e Tom”. In Pakistan sta per decollare un elicottero con a bordo Ali Sadpara, un alpinista esperto, con l’obiettivo di perlustrare la zona.