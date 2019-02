(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Alcune delle star mondiali del golf si sfidano nell’Honda Classic. A Palm Beach (28 febbraio – 3 marzo), in Florida, va in scena un torneo storico del PGA Tour. dove è attesa una prova super degli americani Justin Thomas (campione in carica e numero 3 del world ranking), Brooks Koepka (ex leader mondiale) e Rickie Fowler. Sul green del PGA National GC Thomas, dopo il successo 2018 al play-off contro il connazionale Luke List, insegue il bis per avvicinare il trono mondiale che lunedì 4 marzo vedrà Dustin Johnson (fresco vincitore del WGC Mexico) tornare imperatore. Il trentacinquenne di Columbia (South Carolina), insieme a Justin Rose, Rory McIlroy, Jon Rahm, Francesco Molinari e Tiger Woods, sarà uno dei grandi assenti della rassegna. Il calendario 2019 del PGA Tour, ricco di grandi appuntamenti, ha portato alcuni big della disciplina a scelte importanti. Come quelle di rinunciare a una rassegna di rilievo.