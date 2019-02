(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Paulo Sousa è in pole position per sostituire Ricardo Gomes sulla panchina del Bordeaux. Esaurita l’esperienza in Cina, alla guida del Tianjin Quanjian, l’allenatore portoghese, che è stato accostato spesso alla Roma, potrebbe ripartire dalla Ligue 1. Lo scrive L’Equipe. Il Bordeaux attualmente occupa il 13/o posto nel campionato francese, con 10 sconfitte, 8 vittorie e altrettanti pareggi in 26 partite. Ricardo Gomes è stato esonerato ieri sera, due giorni dopo la sconfitta di misura (1-0) subita sul campo del Nantes. Il brasiliano, sulla panchina dei girondini, aveva sostituto Poyet.