(ANSA) – ROMA, 27 FEB – E’ solo una questione di ore, poi si conoscerà l’esatta entità della sanzione nei confronti di Sergio Ramos. La Commissione etica e disciplinare dell’Uefa, infatti, domani emetterà il verdetto nei confronti del difensore che, nel finale dell’andata degli ottavi di Champions sul campo dell’Ajax, avrebbe volontariamente cercato un cartellino giallo, in modo da azzerare i carichi pendenti con la giustizia sportiva negli eventuali turni successivi del torneo continentale. Sergio Ramos era stato ammonito per un fallo su Dolberg e, nel post-partita della Crujiff Arena di Amsterdam, ha poi confessato di avere cercato volutamente il giallo. Il caso è stato messo sotto osservazione dall’Uefa e verrà discusso appunto domani. Il rischio per Sergio Ramos è di un turno aggiuntivo di squalifica che dunque, in caso di quarti di finale del Real Madrid (che è favorito sull’Ajax, dopo il successo in trasferta per 2-1), salterebbe la partita d’andata.