(ANSA) – SIENA, 27 FEB – Un giro di false fatture per operazioni inesistenti finalizzate alla percezione di contributi pubblici nel settore agricolo. E’ quanto scoperto dalla guardia di finanza in Val d’Orcia (Siena) che ha sequestrato un immobile rurale del valore di oltre un milione di euro e una somma 200mila euro, pari all’ammontare dei contributi pubblici percepiti, ad un’azienda. Il suo amministratore è stato denunciato per indebita percezione e truffa. L’attività investigativa si è concentrata sulla contabilità e sui movimenti fiscali di tre imprese scoprendo “un complesso meccanismo di fatture per operazioni inesistenti atte a ‘giustificare’, da un punto di vista meramente documentale, l’indebita percezione di 200mila euro di contributi Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura”. Ulteriori indagini hanno permesso di rilevare che “le somme di denaro inerenti il pagamento delle fatture ‘artefatte’, dopo essere transitate su conti correnti terzi, rientravano nella disponibilità dell’ideatore della truffa”.