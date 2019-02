(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 27 FEB – Il grosso della Nazionale italiana di atletica leggera, 27 i convocati, è in partenza per Glasgow dove, dal primo al 3 marzo, si disputeranno gli Europei indoor. Tra gli altri, ci saranno il capitano Fabrizio Donato (Triplo), Claudio Stecchi (Asta), Lamont Marcell Jacobs (Lungo), Simone Forte (Triplo), Brayan Lopez (4x400m), Raphaela Lukudo (400/4x400m), Margherita Magnani (3000m), Elena Vallortigara (Alto), Tania Vincenzino (Lungo) e Chiara Bazzoni (4x400m), assieme a staff tecnici ed accompagnatori, per un totale di circa 40 persone. Occhi puntati, dopo l’exploit della recente misura di 5,80, per l’astista Claudio Stecchi che, dopo Gibilisco, ha riportato la disciplina sotto i riflettori.