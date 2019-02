(ANSA) – MOSCA, 27 FEB – “È molto importante discutere della situazione nella regione e parlare dei temi relativi alla sicurezza”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aprendo il loro incontro. Putin ha osservato che la Russia e Israele “hanno deciso di tenere questo incontro qualche tempo fa”. “La vita va avanti e ci impone di tenere consultazioni di alto livello”, ha aggiunto Putin sottolineando l’aumento degli scambi tra i due Paesi. “Non è molto grande in termini assoluti ma la tendenza è positiva”. Inizialmente il presidente russo e il primo ministro israeliano avrebbero dovuto tenere il colloquio il 21 febbraio ma è stato spostato all’ultimo minuto. È la prima visita di Netanyahu in Russia in seguito all’abbattimento dell’aereo russo Ilyushin Il-20 sul mar Mediterraneo il 17 settembre del 2018 da parte della contraerea siriana. Mosca a suo tempo addossò la responsabilità dell’incidente interamente sulle spalle di Israele.