(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United, ha le idee chiare sul proprio futuro: sogna di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo, dunque nella Juventus. Lo scrive il Sun, spiegando che il belga avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, anche per lo feeling con l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer. Da qui la richiesta di cambiare aria e magari indossare la maglia bianconera per fare coppia con CR7. Da sempre Lukaku ha mostrato ammirazione e stima nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro e chissà che il suo sogno non possa avverarsi proprio l’estate prossima. Il belga, classe 1993 e fratello del Jordan che milita nella Lazio, attualmente è legato a un contratto con i ‘Red devils’ che scadrà il 30 giugno 2022.