(ANSA) – WASHINGTON, 27 FEB – “Ho chiesto a questa commissione che la mia famiglia sia protetta dalle minacce presidenziali”: lo afferma l’ex legale di Donald Trump Michael Cohen aprendo la sua testimonianza in Congresso, secondo il testo anticipato dal New York Times. “Sono qui per spiegare agli americani cosa conosco sul presidente Trump”, aggiunge Cohen dicendosi pronto a mostrare diversi documenti.