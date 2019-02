(ANSA) – ROMA, 27 FEB – La Lega Pro ricorda Davide Astori. Il prossimo turno del campionato di Serie C sarà dedicato da squadre e tifosi al giocatore scomparso improvvisamente un anno fa. “Il nostro calcio riesce ad unire le generazioni – spiega il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – e come si è fermato il giorno della perdita di Davide, un campione nella vita e in campo, lo vuole ricordare nel prossimo turno di campionato, che coincide con il primo anniversario dalla sua scomparsa. Astori, che è sempre sceso in campo con orgoglio e passione ed ha militato anche in ex squadre di Serie C, è un esempio di fair play e rappresenta tutto il calcio”.