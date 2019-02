(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Ecco la nuova maglia rosa. Da quest’anno il Giro donne di ciclismo sarà abbinato a Iccrea, l’Istituto delle banche di Credito Cooperativo. La 30/a edizione della corsa a tappe femminile per professioniste avrà un nuovo main sponsor. La nuova sponsorship, che avrà una durata triennale, è stata presentata a Milano. È la prima sponsorship per il costituendo Gruppo Bancario Cooperativo, che ha scelto l’opportunità del Giro Rosa per esaltare il ruolo centrale della donna nella società di oggi. Il Gruppo ritiene, inoltre, che il potenziale femminile merita di essere valorizzato in tutti gli ambiti. “Questa partnership ci rende orgogliosi, non solo perché è la prima sponsorizzazione del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ma soprattutto perché testimonia lo sforzo che il Gruppo Iccrea sta producendo nella valorizzazione dell’universo femminile e nel sostegno, più in generale, al Sistema Paese”, commenta Leonardo Rubattu, dg di Iccrea Banca. Il Giro Rosa Iccrea si disputerà fra il 5 e il 14 luglio.