(ANSA) – MILANO, 27 FEB – Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’ipotesi che il Golden Gala del 2020 di tenga a Milano, “è un’altra opportunità, nel senso che sarà occasione per lavorare sull’Arena”. Sala, a margine della presentazione della XXII Triennale ha spiegato che l’Arena è un impianto “che merita attenzione, che ha storia, tradizione e fascino, ma rispetto al quale negli ultimi anni non si è investito molto”. “Quindi – ha aggiunto Sala – quando si è prospettata questa opportunità ho detto subito sì”.