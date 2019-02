CARACAS – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció una supuesta intervención por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, a raíz de los hechos violentos que sucedieron el pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana.

“El Consejo de Seguridad no es para hacer la guerra, crear las condiciones para que otros hagan la guerra o para avalar violaciones flagrantes a la Carta de las Naciones Unidas. Este consejo es para garantizar la paz y la seguridad internacional”, expresó.

El diplomático le solicitó a la ONU que dicte una resolución en el que se rechace la amenaza del uso de la fuerza contra de Venezuela.

Desde la perspectiva de Arreaza, Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo, Marco Rubio, Juan Guaidó e Iván Duque, han tenido estas opciones sobre la mesa.

El jefe de la Diplomacia venezolana sostuvo que respalda la tesis de que la actual situación de Venezuela se solucione por medio de los actores políticos y aseguró que las diferencias se pueden arreglar a través del diálogo.

“Ojalá que la Casa Blanca le de permiso a Guaidó y a los señores de la oposición para sentarse con el gobierno y poder construir una solución (…) ¿Hay elecciones? Puede ser ¿Hay otras soluciones posibles? Puede ser, para eso tenemos una Constitución muy rica”, manifestó.

Rechazó la postura de Colombia, al “prestar su territorio para esas operaciones disfrazadas de ayuda humanitaria, en el que se quiere preparar el camino para una intervención en Venezuela”.

Aseguró que el Gobierno de Maduro “está dispuesto a trabajar con la ONU para recibir asistencia humanitaria”, pero recalcó que por la fuerza no se conseguirá nada.

Arreaza volvió a invitar a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a que visite Venezuela para que “vea por si misma los efectos del bloqueo y de las sanciones” de Estados Unidos.

Países boicotearon intervención de Arreaza

Al momento de comenzar la intervención de Arreaza en la ONU, los representantes de 20 países dejaron la sala.

La acción fue coordinada antes por los países que conforman el Grupo de Lima. La Unión Europea, y otras naciones imitaron el gestoo.

Las misiones diplomáticas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú ante la ONU difundieron horas después un comunicado conjunto en el que señalaron que sus gobiernos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

El ministro de relaciones Exterior no se impresionó. A la pregunta de un periodista, Arreaza contestó que no se había dado cuenta, pero que en todo caso no tenía importancia, porque el mundo “entero escucha Venezuela”