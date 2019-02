(ANSA) – ROMA, 27 FEB – “La situazione degli stadi in Italia è qualcosa che va al di là di qualsiasi logica: questo Paese ha una passione e una cultura calcistiche incredibili. Oggi l’Italia è dietro al Gabon, che ha organizzato l’ultima Coppa d’Africa a livello di stadi. Lo stadio non è solo il luogo dove si disputa la partita, ma il simbolo di una città. Vedere solo Udinese e Juve che hanno degli stadi di proprietà è incredibile. Uno stadio non è solo un costo, ma è anche e soprattutto un investimento”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in un’intervista esclusiva al vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale, da poco visibile sul sito della testata.