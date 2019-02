(ANSA) – MILANO, 27 FEB – Se la distanza in classifica fra le due squadre rimarrà di due punti fino al derby del 17 marzo, il Milan avrà la chance di sorpassare l’Inter al terzo posto, e questo è uno stimolo ulteriore nella corsa alla Champions, secondo Davide Calabria. “Il derby è una delle rivalità più belle al mondo. Ti dà qualcosa in più”, ha notato il terzino al’indomani dello 0-0 con la Lazio. “Abbiamo affrontato una grande squadra, che era in un periodo non positivo ma ha dato qualcosa in più per una grande sfida. Siamo stati meno bravi del solito. Abbiamo perso qualche palla di troppo in fase di impostazione, però siamo stati bravi e fortunati a non subire gol”, ha ammesso Calabria, spiegando che in questi mesi a Milanello si è “lavorato tanto sulla difesa”. “Siamo partiti male, prendevamo sempre gol, poi c’è stata una svolta dal punto di vista mentale. Ora rimaniamo concentrati, ed è fondamentale se vogliamo arrivare in alto”.